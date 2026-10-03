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Trump “Il mio rapporto con Meloni è molto buono”

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "molto buono" il rapporto con la premier Giorgia Meloni. "Mi piace, mi è sempre piaciuta", ha aggiunto rispondendo ai giorna...

A cura di Redazione Redazione
03 ottobre 2026 11:00
Trump “Il mio rapporto con Meloni è molto buono” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "molto buono" il rapporto con la premier Giorgia Meloni. "Mi piace, mi è sempre piaciuta", ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 03 ottobre 2026

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