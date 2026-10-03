Trump “Il mio rapporto con Meloni è molto buono”
ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "molto buono" il rapporto con la premier Giorgia Meloni. "Mi piace, mi è sempre piaciuta", ha aggiunto rispondendo ai giorna...
ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "molto buono" il rapporto con la premier Giorgia Meloni. "Mi piace, mi è sempre piaciuta", ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca.
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Verificato il: 03 ottobre 2026