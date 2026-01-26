Trump “I politici democratici devono collaborare per far rispettare le leggi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Invito il governatore Walz, il sindaco Frey e tutti i governatori e sindaci democratici degli Stati Uniti d'America a collaborare formalmente con l'amministrazi...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Invito il governatore Walz, il sindaco Frey e tutti i governatori e sindaci democratici degli Stati Uniti d'America a collaborare formalmente con l'amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra nazione, anzichè resistere e alimentare le fiamme della divisione, del caos e della violenza". Così su Truth il presidente americano Donald Trump, tornando sui fatti di Minneapolis. "Il governatore Walz e il sindaco Frey dovrebbero consegnare tutti gli immigrati clandestini criminali attualmente incarcerati nelle loro prigioni e carceri statali alle autorità federali, insieme a tutti i criminali illegali con un mandato di cattura attivo o precedenti penali noti, per l'immediata espulsione. Le forze dell'ordine statali e locali devono accettare di consegnare tutti gli immigrati clandestini arrestati dalla polizia locale", prosegue Trump. Inoltre "la polizia locale deve assistere le forze dell'ordine federali nell'arresto e nella detenzione degli immigrati clandestini ricercati per reati. I politici democratici devono collaborare con il governo federale per proteggere i cittadini americani nella rapida espulsione di tutti gli immigrati clandestini criminali nel nostro Paese. Alcuni Democratici, in luoghi come Memphis, Tennessee, o Washington, DC, lo hanno fatto, con il risultato di strade più sicure per tutti. Inoltre, chiedo al Congresso degli Stati Uniti di approvare immediatamente una legge per porre fine alle 'città santuariò, che sono la causa principale di tutti questi problemi. Le città americane dovrebbero essere santuari sicuri solo per i cittadini americani rispettosi della legge, non per i criminali immigrati clandestini che hanno violato le leggi della nostra nazione. Tutte queste richieste - conclude Trump - sono radicate nel buon senso e forniranno le migliori circostanze possibili per rendere l'America di nuovo grande. L'amministrazione Trump è pronta a intervenire e ad attendere che qualsiasi democratico faccia la cosa giusta e collabori con noi".

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-