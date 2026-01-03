Quotidiano di Gela

Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

WASHIGTON (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e port...

A cura di Redazione Redazione
03 gennaio 2026 09:55
Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie” -
Italia
Italpress
Condividi

WASHIGTON (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L'operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi". E' quanto si legge in un post di Donald Trump sul

social Truth.

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela