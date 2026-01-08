Trump “Controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni”

Quotidiano di Gela

A cura di Redazione Redazione
08 gennaio 2026 08:50
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni. E' quanto dichiara il presidente Usa, Donald Trump, in una intervista al New York Times.

"Solo il tempo potrà dire" per quanto tempo gli Stati Uniti intendono controllare il Paese, ha sottolineato Trump.

Ed alla domanda se saranno tre mesi, sei mesi, un anno o forse di più, ha poi risposto: "Direi molto più a lungo". Nessuna previsione neppure sui tempi per nuove elezioni in Venezuela.

"Ricostruiremo il Venezuela in modo molto redditizio", ha dichiarato Trump. "Useremo il petrolio e prenderemo il petrolio. Stiamo facendo scendere i prezzi del petrolio e daremo denaro al Venezuela, che ne ha disperatamente bisogno".

