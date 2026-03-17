"Spaccata" parrucchieria, Scuvera: "Importante rapida individuazione del sospettato, lo Stato c'è"

Le indagini dopo la "spaccata"

Gela. L'individuazione di quello che potrebbe essere il responsabile della "spaccata" a danno di una parrucchieria, messa a segno ieri notte, viene commentata favorevolmente dal paralmentare Ars Salvatore Scuvera. "Desidero esprimere il mio plauso e il mio sincero ringraziamento al commissario di polizia per il tempestivo intervento che ha portato, in poche ore, al fermo del presunto responsabile del furto avvenuto nella notte ai danni di una parrucchieria cittadina. La rapidità con cui si è giunti all’individuazione del sospettato dimostra non solo grande professionalità investigativa ma soprattutto la presenza costante e capillare delle forze dell’ordine sul territorio. Senza questo presidio quotidiano e senza l’impegno instancabile degli uomini e delle donne in divisa, risultati così immediati non sarebbero possibili. Questo intervento rappresenta l’ennesima operazione conclusa positivamente negli ultimi giorni e si aggiunge ad altri interventi efficaci portati a termine ieri e nei giorni precedenti. È il segnale concreto di uno Stato presente, che attraverso il lavoro delle forze dell’ordine continua a garantire sicurezza e legalità alla nostra comunità. In episodi come questo emerge anche l’importanza degli strumenti di videosorveglianza, che rappresentano un supporto fondamentale per le indagini e consentono di individuare rapidamente i responsabili. Allo stesso tempo, la presenza di sistemi di controllo e l’efficacia degli interventi delle forze di polizia rappresentano un forte deterrente per chi pensa di poter colpire impunemente attività e cittadini. La città può contare su forze dell’ordine presenti, attente e operative. A loro va il nostro sostegno e il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma sempre al servizio della legalità e della tutela dei cittadini", dice Scuvera.