Trump “Chi farà affari con l’Iran pagherà 25% dazi su attività commerciali con USA”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "A partire da oggi, qualsiasi paese che faccia affari con la Repubblica islamica dell'Iran pagherà una tariffa del 25% su tutte le attività commerciali condotte...

12 gennaio 2026 22:10
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "A partire da oggi, qualsiasi paese che faccia affari con la Repubblica islamica dell'Iran pagherà una tariffa del 25% su tutte le attività commerciali condotte con gli Stati Uniti. Questo ordine è definitivo e conclusivo, grazie per l'attenzione prestata a questa questione". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

