Trump “Attaccati terroristi Isis in Nigeria”

ROMA (ITALPRESS) - "Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". Così in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunc...

ROMA (ITALPRESS) - "Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". Così in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'attacco Usa in Nigeria di questa notte.

"Stasera - spiega -, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la 'feccia terroristicà dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!". "Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo - aggiunge -. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani".

L'attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani.

Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato di avere ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, a seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).