Trump “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presunto assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'i...
A cura di Redazione
12 settembre 2025 12:50
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presunto assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Fox News.
"Un sospettato è in custodia. E' stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui", ha detto Trump.
"Kirk era un'ottima persona e non meritava questo, spero" che il suo assassino "venga condannato a morte", ha aggiunto il presidente.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA