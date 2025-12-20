Donna morta in centro storico, trovata priva di vita

Gli accertamenti sono in corso. Sarebbe morta per cause naturali in un'abitazione

Gela. Si tratterebbe di una morte per cause naturali. Una donna, nel pomeriggio, è stata trovata priva di vita all'interno di un'abitazione, nella zona del centro storico. Sono intervenute le forze dell'ordine, i sanitari e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono in corso ma sulle cause di quanto accaduto ci sarebbero pochi dubbi.