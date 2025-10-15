"Troppi toni trionfalistici sul bilancio", FdI: "Percorso ancora lungo"

I meloniani contro i "trionfalismi" dell'amministrazione

Gela. In attesa del primo tavolo d'area, successivo alla sconfitta elettorale dello scorso anno, il centrodestra, come abbiamo riferito, punta al bilancio stabilmente riequilibrato e al "trionfalismo immotivato" dell'amministrazione e della maggioranza. Lo hanno fatto i forzisti e così si pongono anche i meloniani di FdI. "Pur riconoscendo l’importanza dell’approvazione in sede di giunta dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non possiamo non evidenziare l’inopportunità del tono immotivatamente trionfalistico del sindaco e della sua maggioranza. Il risultato raggiunto, definito come evento straordinario non è, infatti, certamente frutto di una gestione virtuosa di questa amministrazione che si è resa protagonista di molteplici ritardi proprio nella gestione della pratica di bilancio. Ci auguriamo tutti un ritorno alla normalità, ma è doveroso dire, al netto del solito facile entusiasmo del sindaco, che il percorso è ancora lungo e l’atto appena approvato dalla giunta è solo un punto di partenza obbligato", dicono il segretario Pierpaolo Grisanti e il consigliere Sara Cavallo. "Rimaniamo in attesa di conoscere il contenuto degli atti, muniti di pareri richiesti dalla legge, per avviare uno studio compiuto sulla questione", concludono.

In foto Grisanti e Cavallo