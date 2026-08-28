"Troppi peccati di omissione", la chiesa si apre alla vertenza sanità: "Aiutiamo le autorità politiche"

Le comunità religiose hanno voluto dare un loro contributo alla vertenza sanità giunta al ventisettesimo giorno e che andrà avanti, come confermato dal sindaco, fino a quando non arriveranno passi concreti a rafforzare l'ospedale Vittorio Emanuele

Gela. La mobilitazione per il potenziamento della sanità locale arriva tra le mura della chiesa e in serata, nella parrocchia di San Giacomo, si è tenuta una veglia di preghiera. Tanti fedeli, l'amministrazione comunale, i parlamentari del territorio, il vicario foraneo don Luigi Petralia e il vescovo Rosario Gisana, hanno dedicato parole a sostegno della dignità di una città "con troppi peccati di omissione", così è stato spiegato nell'intervento vescovile. La "prossimità" da sviluppare come valore ma anche "un aiuto alle autorità politiche", sono tra i particolari di interventi intervallati da momenti di preghiera. In prima fila, il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del civico consesso Paola Giudice, insieme al senatore Pietro Lorefice, ai deputati regionali Nuccio Di Paola e Salvatore Scuvera, all'assessore Filippo Franzone e ai consiglieri comunali Massimiliano Giorrannello e Rosario Faraci. Le comunità religiose hanno voluto dare un loro contributo alla vertenza sanità giunta al ventisettesimo giorno e che andrà avanti, come confermato dal sindaco, fino a quando non arriveranno passi concreti a rafforzare l'ospedale Vittorio Emanuele.