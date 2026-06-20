"Troppe passerelle politiche sulla sanità", Cascio: "Chi esulta faccia rispettare la pianta organica"

Di recente, proprio il presidente Cascio e l'assessore Franzone hanno avuto un incontro con il presidente della commissione salute dell'Ars

Gela. "Troppe passerelle politiche intorno alla sanità cittadina, ancora ben distante dagli standard previsti nei piani". Il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio, esponente dei civici del sindaco Terenziano Di Stefano, non è affatto attratta dalla corsa ai video per rivendicare l'arrivo di nuovi medici al "Vittorio Emanuele". Chiaro soprattutto il rimando al parlamentare Ars Salvatore Scuvera che ha parlato di un successo, legandolo alla designazione di tre dirigenti medici di neurologia, reparto negli anni depotenziato in maniera costante, e al leader "PeR" Miguel Donegani, a sua volta subito attivo sui social. "Le pressioni istituzionali esercitate nelle ultime settimane nei confronti dell'Asp di Caltanissetta e della Regione Siciliana da parte mia, come presidente della commissione sanità, e dell'assessore Filippo Franzone stanno iniziando a produrre i primi effetti concreti. Si tratta, al momento, di piccoli interventi e di primi segnali di attenzione verso problematiche che da tempo attendono risposte, ma rappresentano comunque un passo nella giusta direzione. È giusto - dice Cascio - riconoscere che qualcosa si sta muovendo. Allo stesso tempo, non possiamo non osservare come, puntualmente, alcuni esponenti politici abbiano già iniziato a pubblicare video e post sui social attribuendosi la paternità di questi risultati. Un fenomeno che la politica conosce bene e che viene efficacemente sintetizzato da un vecchio detto, la vittoria ha tanti padri, mentre la sconfitta è sempre orfana". A Scuvera, Cascio chiede piuttosto di "far rispettare le piante organiche dell'ospedale, previste dal piano sanitario regionale, dato che sono ben lontane dalle previsioni". Di recente, proprio il presidente Cascio e l'assessore Franzone hanno avuto un incontro con il presidente della commissione salute dell'Ars. "Noi non siamo interessati alle passerelle né alla ricerca di meriti personali. Ci interessa esclusivamente che i problemi vengano affrontati e risolti nell'interesse dei cittadini. Se oggi registriamo qualche piccolo risultato, è perché qualcuno ha scelto di non restare in silenzio, di sollecitare le istituzioni competenti e di mantenere alta l'attenzione sulle criticità esistenti. Tuttavia - conclude il consigliere civico - nessuno può considerare concluso questo percorso. Gli interventi fin qui realizzati rappresentano soltanto un inizio rispetto agli obiettivi più importanti e strutturali che il territorio attende da anni.

Per questo motivo continueremo ad andare avanti con determinazione, senza fermarci e senza accontentarci".