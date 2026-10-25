Troppa Virtus Sarno per il Gela Basket: i biancazzurri rimediano il primo ko stagionale

I biancazzurri, domenica prossima, sono chiamati a riscattare il ko odierno in casa della Matese.

Gela. Prima sconfitta in campionato per il Gela Basket, ko fra le mura del PalaLivatino al cospetto della Virtus Sarno. 56-73 il punteggio che ha visto trionfare la formazione ospite, autrice di una prova di enorme spessore con percentuali elevatissime che le hanno permesso di sbancare la tana gelese e portare a casa due punti pesantissimi nell’economia di un campionato spettacolare. Poco precisa, invece, la squadra di Totò Bernardo, che dopo le quattro vittorie consecutive cade davanti alla propria gente.

I biancazzurri, domenica prossima, sono chiamati a riscattare il ko odierno in casa della Matese.