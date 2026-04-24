Trofeo Trinacria, il gelese Luigi Vella chiude alla terza posizione

Una medaglia di bronzo nella categoria curly che certifica un percorso di dedizione e passione che sta dando i suoi frutti.

Gela. Al Trofeo Trinacria, il gelese Luigi Vella si è piazzato alla terza posizione in classifica. Si tratta della seconda competizione a cui prende parte il diciottenne - a Palermo aveva ottenuto un buon quarto posto su quaranta concorrenti -, che si è approcciato al mondo della barberia a soli quattordici anni.

Una medaglia di bronzo nella categoria curly che certifica un percorso di dedizione e passione che sta dando i suoi frutti. Vella punta a togliersi altre soddisfazioni in futuro e riscontrare sempre più successo nel proprio lavoro.