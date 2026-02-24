"Triste deserto causato dalla frana", Conte: "Più risorse, quest'area non è abusiva"

"Noi ci saremo anche dopo - ha detto - quando, superate le prime settimane di emergenza, arriva il momento più difficile della consapevolezza".

Niscemi. "È una tristezza infinita vedere quello che è stato perso a causa della frana dai cittadini. È un deserto esistenziale". Lo ha detto il leader nazionale M5s Giuseppe Conte a conclusione del sopralluogo in zona rossa a Niscemi. Ha voluto ringraziare le forze dell'ordine e la protezione civile per il lavoro fatto. "Ora è fondamentale che ci sia la massima assunzione di responsabilità a livello istituzionale - ha detto inoltre accompagnato nel sopralluogo dal sindaco Massimiliano Conti - ci vorranno molte più risorse non solo per i ristori ma anche per ricostituire case e attività commerciali. Questa area, questo centro storico, non sono abusivi. Parliamo di edifici storici, costruiti anche quattrocento anni fa. Non c'è abusivismo". Conte ha ribadito che "servono progetti seri di messa in sicurezza, per far rivivere questa zona". "Noi ci saremo anche dopo - ha concluso - quando, superate le prime settimane di emergenza, arriva il momento più difficile della consapevolezza". Conte ha scelto inoltre di far visita al palazzetto dello sport, adibito per accogliere gli sfollati.