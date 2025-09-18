Trionfo per la danza gelese: pioggia di medaglie per Lions Dance e Batucada

Un orgoglio non solo per le scuole Lions Dance e Batucada, ma per l’intera città, che applaude i successi dei suoi giovani talenti

Gela. Nel weekend del 14 e 15 settembre a Vilanova de Geltrú, in Spagna, si è svolta una delle competizioni internazionali più prestigiose della danza sportiva. Sul parquet hanno brillato gli atleti della Lions Dance di Gela, guidati dai maestri Antonino e Mirko Runza, che si sono misurati con ballerini provenienti da tutto il mondo conquistando una straordinaria carrellata di titoli.

Il duo formato da Gioele Gerbino e Chantal Lipomi ha conquistato la medaglia d’oro nella 19/34 B1 e una splendida semifinale nella massima categoria, la Rising Star. Grande prestazione anche per Yari Aguglia e Miriam Moscato, quarti nella 19/34 classe unica e settimi nella gara regina della manifestazione, la Rising Star. Il catanese Matteo Di Guardo ha centrato la seconda posizione nella 16/18 classe unica, mentre Gioele Gerbino ha arricchito il suo palmarès con un primo posto nel Solo Latin 19/34 classe unica. A distinguersi è stata anche Chantal Lipomi, che ha ottenuto l’oro nel 14/15 Solo Latin classe unica e il terzo posto nella WDSF Solo Latin 14/15 classe unica, confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama internazionale. Straordinaria anche Aurora Nastasi, che ha conquistato il secondo posto nella 12/13 Solo Latin classe unica e l’argento nella prestigiosa WDSF Solo Latin 12/13 classe unica. Un exploit incredibile per la più giovane della squadra, Chloe Giannone, che a soli 8 anni ha conquistato la medaglia d’oro nella 8/9 classe unica e si è confermata al primo posto anche nella WDSF, dimostrando di avere tutte le carte in regola per emergere a livello mondiale. Infine, un vero e proprio en plein d’oro per Celeste D’Aleo, che ha vinto sia il Solo Latin 12/13 classe unica sia la WDSF Solo Latin 12/13 classe unica, regalando grandi soddisfazioni ai suoi maestri. «Siamo felicissimi di questi risultati – hanno commentato i maestri Antonino e Mirko Runza – e ringraziamo i genitori per la fiducia. Continueremo a lavorare con impegno per portare i nostri allievi sempre più in alto».

A Vilanova ha partecipato anche un’altra scuola gelese, la Batucada di Serena Romano, che ha ottenuto risultati di rilievo. Nicol Salerno si è classificata al quarto posto nel Solo Latin 12/13 classe unica, mentre la sorella Amira Salerno ha conquistato ben due medaglie d’oro nella 16/18 Solo Latin, imponendosi in una gara di altissimo livello con dedizione e talento.

Il weekend si è trasformato in un trionfo per gli atleti di Gela, che hanno dimostrato come impegno, passione e sacrificio possano portare a risultati di livello mondiale. Un orgoglio non solo per le scuole Lions Dance e Batucada, ma per l’intera città, che applaude i successi dei suoi giovani talenti.