Tricolore, Conte “Difendiamo la Repubblica indivisibile e solidale”

ROMA (ITALPRESS) - "Nella giornata del Tricolore stringiamoci forti attorno alla nostra bandiera, ai valori che ci siamo dati per restare uniti. Un'Italia serva di nessuno, che antepone il diritto e i...

07 gennaio 2026 11:35
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Nella giornata del Tricolore stringiamoci forti attorno alla nostra bandiera, ai valori che ci siamo dati per restare uniti. Un'Italia serva di nessuno, che antepone il diritto e i diritti di ciascuno al privilegio del più forte, del più potente. Una Repubblica indivisibile, solidale con chi resta indietro e cerca riscatto. Difendiamo tutto questo, con un nuovo e più forte impegno. Ogni giorno". Così su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

