Tributo su Timpazzo, al Comune un totale di 229 mila euro

Il sindaco Terenziano Di Stefano, da tempo (l'ultima volta due settimane fa), aveva avviato interlocuzioni ufficiali con il dipartimento regionale acqua e rifiuti, proprio per lo sblocco delle somme

Gela. Un totale di poco più di 229 mila euro. È l'ammontare che la Regione, per le annualità 2024 e 2025, ha riconosciuto al Comune di Gela per il tributo sui conferimenti nella discarica Timpazzo, da settimane oggetto di approfondimenti investigativi. Il sindaco Terenziano Di Stefano, da tempo (l'ultima volta due settimane fa), aveva avviato interlocuzioni ufficiali con il dipartimento regionale acqua e rifiuti, proprio per lo sblocco delle somme. Non aveva escluso neanche l'avvio di un'azione legale. Il decreto è stato firmato dal dirigente generale del dipartimento Arturo Vallone, con l'avallo dell'assessore regionale Francesco Colianni, che in giornata sarà in città. L'amministrazione comunale spinge anche per il riconoscimento delle royalties per l'attività di Timpazzo sul territorio comunale. "Si tratta di un contributo previsto dalla legge - spiega l'assessore Colianni - che compensa i disagi per i Comuni che ospitano o che sono vicini a una discarica. Gli enti potranno usare questi fondi per la realizzazione di interventi per il miglioramento ambientale, la tutela igienico-sanitaria dei residenti, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani. La ripartizione è stata effettuata in collaborazione con la commissione ambiente dell’Ars che ha dato il proprio parere. Il mio assessorato sta mettendo in campo risorse importanti per i territori: lo dimostra tutta una serie di decreti di erogazione di fondi che abbiamo pubblicato in queste ultime settimane".