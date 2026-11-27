Lavoro Tribunale, salvaguardati sedici operatori della vigilanza privata: assunti dalla nuova società

I sedici lavoratori della vigilanza, attualmente impiegati con la società Europolice, passeranno alla nuova società subentrante, Siciliapolice

Gela. Si conclude la vertenza relativa al cambio di appalto del servizio di vigilanza privata presso palazzo di giustizia. I sedici lavoratori della vigilanza, attualmente impiegati con la società Europolice, passeranno alla nuova società subentrante, Siciliapolice. "Un risultato importante che garantisce la continuità occupazionale dell'intero gruppo di lavoratori, scongiurando il rischio di perdita dei posti di lavoro in una fase delicata come quella del cambio di gestione dell'appalto. La concertazione è stata portata avanti dalla Filcams Cgil, con il segretario generale Luca Pulici, insieme all'ufficio Uvl della Cgil, rappresentato da Nuccio Corallo. I sindacalisti hanno seguito la vicenda con attenzione, ponendo al centro del confronto la salvaguardia occupazionale e la tutela dei diritti dei dipendenti. Il passaggio da Europolice a Siciliapolice rappresenta un momento significativo per i sedici lavoratori e le loro famiglie, che potranno proseguire la propria attività lavorativa senza perdere il posto di lavoro. "Ribadiamo l'importanza della contrattazione e della presenza sindacale nei cambi di appalto, affinché le trasformazioni nella gestione dei servizi non si traducano in penalizzazioni per chi quotidianamente garantisce professionalità, impegno e sicurezza. La tutela dell'occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori deve rimanere sempre la priorità. Il risultato raggiunto al Tribunale di Gela dimostra quanto sia fondamentale il ruolo del sindacato nel seguire le vertenze e garantire continuità lavorativa, è il messaggio che accompagna questo risultato. Un risultato concreto: sedici lavoratori, sedici posti di lavoro salvaguardati. La tutela del lavoro resta una priorità", dicono Pulici e Corallo.