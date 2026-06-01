Trema il Sud Italia, terremoto di magnitudo 6.2 nel Cosentino

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel Cosentino. L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250 km, a 41 km a ovest di Cosenza. Seco

A cura di Redazione 02 giugno 2026 00:46

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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel Cosentino. L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250 km, a 41 km a ovest di Cosenza. Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrati danni a cose e persone. L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto il sud Italia, da Napoli a Palermo. immagine dal sito dell’INGV (ITALPRESS).