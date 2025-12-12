Tre studentesse bulgare in redazione tra grafica, reportage e vita di redazione

L’esperienza ha arricchito sia loro sia il team del giornale, rafforzando il dialogo culturale e formativo tra Gela e l’Europa.

Gela. Il progetto Erasmus torna a far vivere un’esperienza internazionale all’interno del Quotidiano di Gela. Per quindici giorni, tre studentesse bulgare hanno lavorato fianco a fianco con giornalisti, grafici e tecnici della redazione, immergendosi nel ritmo quotidiano del giornale e scoprendo dall’interno come nasce un prodotto informativo.

Arrivate dalla Bulgaria nell’ambito di un programma di mobilità formativa, le tre giovani hanno potuto confrontarsi con diverse attività: dalla progettazione grafica dei contenuti alla realizzazione di brevi articoli, fino all’osservazione diretta del processo di raccolta e verifica delle notizie. Un periodo intenso, che ha permesso loro di mettere in pratica competenze acquisite a scuola e sperimentare nuove forme di comunicazione.

“La nostra esperienza in televisione è stata molto diversa da qualsiasi altra cosa avessimo fatto prima, dato che siamo tutti grafici e credo di parlare a nome di tutti quando dico che ci siamo divertiti molto. È stato molto interessante uscire dalla mia zona di comfort e provare cose nuove e, a mio parere, è stata un'esperienza davvero utile per il mio percorso professionale.” Ha dichiarato Elena Valeva.

Guidate dal personale del quotidiano, le studentesse hanno seguito conferenze stampa, osservato il lavoro degli inviati sul territorio contribuendo alla creazione dei loghi natalizi per il canale tv e il Kartodromo internazionale di Gela. Un’esperienza che, come hanno raccontato, ha ampliato la loro visione del mondo dell’informazione e rafforzato il loro interesse per il settore.

Un ponte tra Gela e l’Europa che, ancora una volta, conferma l’importanza delle esperienze condivise nella crescita professionale e personale dei giovani.

“Per me Gela era una città così dinamica e vivace. Siamo state parte di alcune delle sue tradizioni. Abbiamo fatto un reportage sul giorno di Santa Barbara davanti alla chiesa San Francesco con i militari, abbiamo celebrato il giorno di Santa Maria Immacolata. Ho visto i fuochi d'artificio più lunghi della mia vita. La cosa che preferisco di Gela è la spiaggia, soprattutto al tramonto. Gela era davvero incredibile!” Aggiunge Adriana Kika

Per la redazione del Quotidiano di Gela, il ritorno del progetto Erasmus con Promimpresa,società benefit srl ,rappresenta un valore aggiunto: un’occasione per aprirsi al dialogo interculturale, trasmettere competenze e, allo stesso tempo, arricchirsi grazie al punto di vista e all’entusiasmo delle nuove generazioni