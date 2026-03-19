Tre giorni di musica, arte, moda e danza in via Pisa

Un’occasione imperdibile per vivere tre giorni all’insegna della creatività e della bellezza, tra esposizioni, performance e momenti di intrattenimento per tutti.

Gela. La primavera arriva in città con un evento unico dedicato alla musica, all’arte, alla moda e alla danza. Dal 20 al 22 marzo, via Pisa si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la stagione dei fiori e dei colori.

A partire dalle ore 18:30 di tutti e tre i giorni, sarà possibile immergersi in un percorso culturale che unisce diverse forme artistiche:

• Arte: Sicilianedda, Terra Russa, Chiarizard, Daniele Dominante, Federica Giardina

• Moda: ERAMIA, More David

• Danza: Associazione Calliope

• Venerdì 20 marzo, ore 21:00 – Scianila & Dario daranno vita a una serata di voce e chitarra, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

• Sabato 21 marzo, ore 21:00 – Cut-Off con Giulia Ricciardi (voce e backing vocal effects) ed Ernesto Randone (keyboards, synth & loop station) proporranno sonorità elettroniche e originali.

• Domenica 22 marzo, ore 18:30 – Razdapaz accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale negli anni ’60, con una selezione di brani indimenticabili.

Non perdete l’evento che celebra la rinascita della natura e dello spirito: È Primavera… in via Pisa, un’esperienza che unisce cultura, divertimento e innovazione.