Trattore si ribalta, un agricoltore muore schiacciato nel Palermitano
Nel luogo dell'incidente sono arrivati i vigili e il personale sanitario del 118, mentre le indagini sono affidate agli agenti di polizia presenti sul posto.
PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 74 anni è morto schiacciato a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo in Contrada Margi Soprana, a Partinico, nel Palermitano. L’uomo era intento a lavorare nel proprio appezzamento di terreno quando è rimasto travolto dal mezzo. Nel luogo dell’incidente sono arrivati i vigili e il personale sanitario del 118, mentre le indagini sono affidate agli agenti di polizia presenti sul posto.
– Foto VVF –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 17 settembre 2026