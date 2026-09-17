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Trattore si ribalta, un agricoltore muore schiacciato nel Palermitano

Nel luogo dell'incidente sono arrivati i vigili e il personale sanitario del 118, mentre le indagini sono affidate agli agenti di polizia presenti sul posto.

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2026 22:30
Trattore si ribalta, un agricoltore muore schiacciato nel Palermitano -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 74 anni è morto schiacciato a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo in Contrada Margi Soprana, a Partinico, nel Palermitano. L’uomo era intento a lavorare nel proprio appezzamento di terreno quando è rimasto travolto dal mezzo. Nel luogo dell’incidente sono arrivati i vigili e il personale sanitario del 118, mentre le indagini sono affidate agli agenti di polizia presenti sul posto.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 17 settembre 2026

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