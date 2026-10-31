Lo schianto Niscemi, incidente stradale sulla provinciale 11: elisoccorso per uno dei feriti

L'elisoccorso è stato attivato proprio per le condizioni, giudicate gravi, di uno dei feriti

Niscemi. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per uno dei feriti in un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 11 in direzione di Niscemi. L'impatto ha coinvolto almeno due automobili in transito. Sul posto, sono arrivate le ambulanze e i mezzi di soccorso. L'elisoccorso è stato attivato proprio per le condizioni, giudicate gravi, di uno dei feriti.