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Alto Impatto

Gela, cinque arresti: sequestrati oltre 3 chili di droga

Controlli Alto Impatto a Gela: cinque persone arrestate, due denunciate e oltre 3 chili di sostanze stupefacenti sequestrati.

A cura di Vincenzo Di Dio Vincenzo Di Dio
30 ottobre 2026 18:50
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Gela, cinque arresti: sequestrati oltre 3 chili di droga -
Gela
Cronaca
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Gela - Cinque persone arrestate, due denunciate e tre segnalate per violazioni della normativa sugli stupefacenti. È il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, Alto Impatto, eseguiti ieri sera a Gela.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati complessivamente 184 grammi di cocaina, 2,3 chili di hashish e 1,2 chili di marijuana. I controlli, disposti dal Questore Marco Giambra nell'ambito delle direttive impartite dal Prefetto Licia Donatella Messina durante una riunione di coordinamento delle Forze di polizia, sono stati finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa e alla prevenzione delle attività delittuose.

L'operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e delle unità cinofile della Polizia di Stato.

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