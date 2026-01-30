Trasporto pubblico in città, da lunedì servizio potenziato e percorsi aggiornati

Tutti i mezzi sono geolocalizzati e le informazioni sui percorsi e sugli orari sono riscontrabili in tempo reale direttamente sul sito Sais autolinee o sull'app Sais autolinee nella sezione infomobilità

Gela. Da lunedì 2 febbraio verranno aggiornati orari e percorsi del trasporto pubblico locale, ora perfettamente coincidenti con tutte le fermate attive segnalate lungo le vie cittadine. Il servizio è stato potenziato rispetto alla possibilità di raggiungere punti utili per i cittadini, come scuole, uffici pubblici e ambulatori e sono stati ottimizzati gli orari per permettere a lavoratori e studenti di raggiungere in maniera puntuale i luoghi di lavoro e le scuole. Tutti i mezzi sono geolocalizzati e le informazioni sui percorsi e sugli orari sono riscontrabili in tempo reale direttamente sul sito Sais autolinee o sull'app Sais autolinee nella sezione infomobilità, dove è anche possibile acquistare i biglietti.