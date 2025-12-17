Trasporti, Gianluca Scalisi nuovo direttore Mare & Aereo di Niinivirta

MILANO (ITALPRESS) - Novità nel management di Niinivirta, società del Gruppo Di Martino: Gianluca Scalisi è stato nominato Direttore Mare & Aereo dell'azienda, che rafforza così il proprio percors...

MILANO (ITALPRESS) - Novità nel management di Niinivirta, società del Gruppo Di Martino: Gianluca Scalisi è stato nominato Direttore Mare & Aereo dell'azienda, che rafforza così il proprio percorso di crescita nel trasporto internazionale Air & Sea. "Entrare in Niinivirta significa entrare in una storia solida, ma soprattutto in una visione di futuro - ha detto Scalisi in un'intervista all'Italpress nella sede di Tribiano (Milano) -. Niinivirta è parte di un gruppo industriale strutturato e dinamico come il Gruppo Di Martino, che negli anni ha costruito un modello fondato su competenze, investimenti continui e una chiara visione di lungo periodo".

Il rafforzamento del segmento marittimo e aereo rappresenta un'evoluzione naturale dell'offerta Niinivirta, che punta a valorizzare il proprio core business attraverso soluzioni sempre più complete e flessibili lungo tutta la supply chain.

"L'Air & Sea non sostituisce il nostro business storico, ma lo valorizza - ha spiegato Scalisi -. Consente di rafforzare il ruolo di Niinivirta come interlocutore unico per le imprese che operano sui mercati internazionali, garantendo continuità, affidabilità e personalizzazione del servizio".

Con oltre vent'anni di esperienza nel settore del trasporto marittimo e aereo, maturata in contesti multinazionali e aziende leader, Scalisi porta in Niinivirta un patrimonio di competenze orientato allo sviluppo di reti internazionali, all'apertura di nuove rotte commerciali e all'ottimizzazione di flussi logistici complessi.

Nel nuovo incarico, l'attività della direzione Mare e Aereo sarà orientata al potenziamento e all'ampliamento della rete globale di spedizioni via mare e via aerea, allo sviluppo di partnership strategiche con vettori e operatori internazionali e a investimenti mirati in innovazione digitale e sostenibilità, con l'obiettivo di rendere i processi logistici sempre più efficienti, trasparenti e responsabili.

"Il valore che Niinivirta offre al mercato si fonda su qualità, competenza e affidabilità - ha aggiunto Scalisi -. Il nostro obiettivo è essere un partner solido e credibile, capace di accompagnare le imprese nella complessità dei mercati globali. Mi sento pronto a dare il mio contributo con entusiasmo, responsabilità e visione".

