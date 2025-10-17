"Trasparenza con il bilancio", Giudice: "In consiglio ci sia sostegno bipartisan"

La maggioranza si prepara al voto d'aula per il varo definitivo del bilancio, con la consapevolezza che superare questo valico può contribuire a sbloccare le prime risorse e ad alimentare una sorta di fase successiva del progetto amministrativo

Gela. Sul bilancio stabilmente riequilibrato, che attende il parere dei revisori e il successivo voto del consiglio comunale, la maggioranza del primo cittadino Terenziano Di Stefano è compatta, a maggior ragione dopo l'assenso deliberato dalla giunta. Tra le file dei civici, il capogruppo consiliare Giovanni Giudice conferma il proprio apprezzamento “per quanto fatto dal sindaco e dalla giunta” e allo stesso tempo parla di “un traguardo che non era semplice, in condizioni spesso emergenziali”. “E' prevalsa la trasparenza e vogliamo dare uno strumento finanziario che metta in equilibrio i conti del Comune, con effetti che saranno per tutta la città”, sottolinea. Il gruppo di “Una Buona Idea”, al pari degli alleati, si rivede nell'azione amministrativa di Di Stefano e dei suoi assessori. Giudice trascende il mero aspetto politico del capitolo bilancio. “Quando parliamo di bilancio stabilmente riequilibrato – continua – ci riferiamo a uno strumento che va a ricostruite gli equilibri di un ente. Siamo partiti praticamente dalle fondamenta, affrontando situazioni molto complesse. Le critiche dell'opposizione? Mi aspetto, in consiglio comunale, che ci sia un supporto bipartisan al bilancio, con maggioranza e opposizione che si possano muovere all'unisono. Questo è un bilancio della città e non di una sola parte politica”. Lo strumento finanziario, essenziale nella strada per superare il dissesto del municipio, in questi mesi ha assorbito gran parte dell'attenzione amministrativa del sindaco e della sua giunta. Giudice ricorda quanto si sta facendo, in altri versanti. “Le opere importanti sbloccate come "Macchitella lab", consegnata alla città, e ora i lavori per la rete fognaria di Manfria, sono segnali tangibili – conclude – in commissione affari generali, insieme ai componenti della commissione ambiente, ci stiamo occupando di cimiteri e di come individuare soluzioni per porre fine all'emergenza dei loculi, ancora oggi numericamente insufficienti”. La maggioranza si prepara al voto d'aula per il varo definitivo del bilancio, con la consapevolezza che superare questo valico può contribuire a sbloccare le prime risorse e ad alimentare una sorta di fase successiva del progetto amministrativo.

In foto il capogruppo di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice