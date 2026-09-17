Traffico di droga tra Gela e l'area agrigentina, concessi domiciliari a Grillo

E' a giudizio, insieme ad altri imputati

Gela. Lascia il carcere e viene sottoposto agli arresti domiciliari. La decisione riguarda il trentatreenne Rocco Grillo, attualmente a processo in seguito a un'inchiesta sul traffico di droga lungo l'asse tra Gela e l'area agrigentina. E' a giudizio, insieme ad altri imputati. I giudici, in questa fase, hanno accolto l'istanza difensiva avanzata dagli avvocati Davide Limoncello e Filippo Spina, che lo assistono. Grillo, nel corso del tempo, è stato coinvolto in altre vaste indagini antidroga e antimafia, soprattutto per un presunto ruolo nel traffico di sostanze stupefacenti.