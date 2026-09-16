Siracusa-Gela 2-1, biancazzurri beffati al 92': decisivo il gol nel recupero di Guida

La diretta testuale della sfida tra Siracusa e Gela, valida per la terza giornata di campionato.

Gela. Angelo Guida stende il Gela al 92'. Il Siracusa si aggiudica la sfida nei minuti finali beffando il Gela, fermo a due punti in classifica al termine di una gara entusiasmante ma che vede festeggiare, al fischio finale, gli uomini di Gaspare Cacciola.

Il tabellino

Siracusa: Ferilli, Di Stefano (73' Forti), Lulli, De Caro, Aurino (73' Cacciola), Guida, Zakaria (81' Ndiaye), Dalloro (88' Milazzo), Pistone, Gigante (67' Costanzo), Negro. A disposizione: Tisato, Fontanelli, Baudo, Orlando. Allenatore: Gaspare Cacciola.

Gela: Colace, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Nardo A (75' Ferrigno F), Vogiatzis, Ceesay (86' Di Stefano), Ferrigno A, Lanza (46' Cissokho), Nanapere (86' Rozzi), Tuccio (46' Nardella). A disposizione: Canino, Nardo L, Argentati, Valenti. Allenatore: Fabio Comandatore.

Reti: 29' Pistone, 52' Nardo, 92' Guida.

La cronaca

Termina sul 2-1 la sfida al Nicola De Simone. Il Siracusa di Gaspare Cacciola la spunta nel recupero, negando il pareggio al Gela e trovando il gol vittoria al 92' con Guida.

92' - Il Siracusa torna avanti. Guida riceve palla in area e con un movimento da numero nove si gira e riporta avanti i locali, scatenando l'entusiasmo del De Simone.

90' - L'arbitro assegna quattro minuti di recupero.

88' - Traversone velenoso di Costanzo e salvataggio di testa di Giuliano.

69' - Lulli cerca nuovamente la porta su punizione: Colace salva agevolmente.

60' - Nervi tesi in campo: l'arbitro ammonisce Nardo e Lulli.

52' - Pareggio del Gela: regalo della difesa del Siracusa per Nardo, che a tu per tu con Ferilli non sbaglia e va a esultare sotto la curva biancazzurra.

46' - Ricomincia la sfida. Doppio cambio per il Gela: dentro Cissokho e Nardella al posto di Lanza e Tuccio.

Fine primo tempo a Siracusa. La rete di Pistone decide momentaneamente la sfida.

44' - Calcia dal limite dell'area Guida: il suo tiro esce di poco.

42' - Ci riprova il Siracusa ancora con Dalloro: la sua conclusione con l'esterno termina fra i guantoni di Colace.

38' - Tiro-cross a giro su punizione di Gigante: conclusione a lato.

32' - Vogiatzis cerca immediatamente il gol del pari: la sua conclusione sul primo palo viene disinnescata da Ferilli.

29' - Avanti nel punteggio il Siracusa: scarico dalla sinistra e conclusione in porta di Pistone.

22' - Il Siracusa insiste con decisione nella metà campo del Gela: la retroguardia ospite contiene bene gli avversari.

16' - Sugli sviluppi di un angolo, Gigante si accentra e cerca la porta. L'esecuzione non è perfetta e non impensierisce l'estremo difensore argentino.

15' - Lulli cerca l'eurogol da lontanissimo: Colaces si oppone con un super intervento.

7' - Timido tentativo da fuori area di Dalloro: Colace blocca in due tempi.

2' - Protestano i locali per un possibile incrocio di gambe tra Camilleri e un attaccante del Siracusa: l'arbitro lascia correre.

1' - Fischio d'inizio a Siracusa.