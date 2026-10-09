Falsa testimonianza, chiesti due anni di carcere per il vescovo Gisana e il suo vicario. Il Pm: «Niente attenuanti»

In aula anche Antonio Messina, vittima delle violenze di Rugolo, unica parte civile nel processo. Sentenza attesa l'11 dicembre.

Enna. Due anni di carcere ciascuno, senza sospensione condizionale della pena e con l'esclusione delle attenuanti. È la richiesta del pubblico ministero Santo Di Gregorio per il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e il suo vicario giudiziale, Vincenzo Murgano, oggi parroco della Chiesa Madre di Enna. Entrambi sono imputati per falsa testimonianza nel processo nato da uno degli scandali di abusi sessuali più delicati della Chiesa siciliana.

La richiesta è arrivata durante l'udienza con rito abbreviato davanti al Tribunale di Enna. I due ecclesiastici sono accusati di avere mentito su circostanze rilevanti durante il procedimento contro l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato definitivamente a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un minore.

A gettare nuove ombre sulla gestione della vicenda erano state proprio le motivazioni della sentenza contro Rugolo. I giudici avevano stigmatizzato il comportamento del vescovo Gisana, definendolo un «facilitatore degli abusi». Un giudizio pesante, che aveva acceso i riflettori sul ruolo dei vertici diocesani nella gestione delle segnalazioni e che resta distinto dalle responsabilità penali ora al vaglio del tribunale.

Gisana e Murgano non erano presenti in aula. Il vescovo è difeso dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, del foro di Roma, e Gabriele Cantaro; il vicario giudiziale dai legali Mauro Di Natale e Francesco Petralia.

Presente, invece, Antonio Messina, assistito dall'avvocata Eleanna Parasiliti Molica. È l'unica parte civile ammessa nel procedimento. Dalla sua denuncia è partita l'inchiesta che ha portato alla condanna definitiva di Rugolo e, successivamente, al nuovo fronte giudiziario sulle testimonianze dei due prelati.

Le udienze dedicate alle difese sono proseguite dopo una prima giornata conclusasi alle 18.30, rallentata anche da un guasto all'impianto di fonoregistrazione che aveva imposto il trasferimento in un'altra aula.

Il processo si avvia ora al verdetto. La sentenza è fissata per l'11 dicembre. I giudici dovranno stabilire se le dichiarazioni contestate costituiscano falsa testimonianza, in una vicenda che ha portato per la prima volta davanti a un tribunale penale i vertici della diocesi di Piazza Armerina.