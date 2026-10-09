Piogge e forti temporali, chiuse scuole, villa e cimiteri: "Massima attenzione"
La situazione viene monitorata
A cura di Rosario Cauchi
10 ottobre 2026 01:36
Gela. Piogge intense nella notte e forti tuoni. La città è attraversata dal maltempo che era stato preventivato. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in queste ore, data l'evoluzione meteo ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole, della villa comunale e dei cimiteri. Tutti sono invitati a limitare al massimo gli spostamenti, salvo che non siano indispensabili. La situazione viene monitorata.