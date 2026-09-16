Malore in mare, bagnante soccorso sulla spiaggia libera nei pressi del Controcorrente

Fortunatamente, il malore non ha avuto conseguenze gravi.

Gela. Momenti di apprensione sulla spiaggia libera nei pressi del Controcorrente, dove un bagnante ha accusato un malore mentre si trovava in acqua.A intervenire è stato Giuseppe Catalano, richiamato dalla moglie dell’uomo che si trovava in acqua.

Catalano è entrato in mare e ha raggiunto il bagnante, dopo essersi accertato che fosse cosciente, riuscendo a riportarlo a riva. L’uomo ha raccontato di aver perso i sensi per un breve istante, vedendo tutto nero, e di aver avuto difficoltà a tornare verso la battigia anche a causa delle condizioni non ottimali del mare.



Una volta a terra, Catalano ha controllato pressione e saturazione: entrambi i valori risultavano nella norma. Fortunatamente, il malore non ha avuto conseguenze gravi.