Quotidiano di Gela

Malore in mare, bagnante soccorso sulla spiaggia libera nei pressi del Controcorrente

Fortunatamente, il malore non ha avuto conseguenze gravi.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
16 settembre 2026 10:02
Malore in mare, bagnante soccorso sulla spiaggia libera nei pressi del Controcorrente -
Cronaca
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Gela. Momenti di apprensione sulla spiaggia libera nei pressi del Controcorrente, dove un bagnante ha accusato un malore mentre si trovava in acqua.A intervenire è stato Giuseppe Catalano, richiamato dalla moglie dell’uomo che si trovava in acqua.
Catalano è entrato in mare e ha raggiunto il bagnante, dopo essersi accertato che fosse cosciente, riuscendo a riportarlo a riva. L’uomo ha raccontato di aver perso i sensi per un breve istante, vedendo tutto nero, e di aver avuto difficoltà a tornare verso la battigia anche a causa delle condizioni non ottimali del mare.

Una volta a terra, Catalano ha controllato pressione e saturazione: entrambi i valori risultavano nella norma. Fortunatamente, il malore non ha avuto conseguenze gravi.

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