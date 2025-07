Traffico di droga, per Giovanni Rinzivillo il riesame annulla diverse contestazioni: va ai domiciliari

I giudici hanno confermato i tre capi per lo spaccio. Elementi che li hanno indotti a rivedere la misura

Gela. Per gli investigatori, sarebbe stato uno dei fornitori principali del gruppo nisseno attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno però annullato, in gran parte, l'ordinanza di recente emessa nei confronti del trentasettenne Giovanni Rinzivillo. Difeso dal legale Filippo Spina, si è rivolto al riesame a seguito del provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito nei suoi confronti dai carabinieri, in un'operazione coordinata dalla Dda. Sono state annullate le ipotesi di associazione per il traffico di droga e una contestazione di estorsione. Anche l'aggravante mafiosa è venuta meno. I giudici hanno confermato i tre capi per lo spaccio. Elementi che li hanno indotti a rivedere la misura. Per il procedimento in essere, Rinzivillo ha ottenuto i domiciliari, in luogo della detenzione in carcere. Secondo gli inquirenti, insieme al ventenne Luigi Rinzivillo, che a sua volta in settimana si presenterà davanti al riesame, sarebbe stato il trentasettenne a gestire le forniture di droga destinate al gruppo nisseno, sotto l'egida del clan di mafia. Contestazioni che la difesa ha portato al riesame. Rinzivillo, già davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia, aveva risposto. Nell'inchiesta sono coinvolti diversi nisseni, che avrebbero fatto parte del nucleo attivo proprio a Caltanissetta.