Tradito dall’odore della marijuana, 25enne arrestato con 1 kg di droga nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato in flagranza un 25enne originario del capoluogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, recatisi presso l’abitazione dell’in

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato in flagranza un 25enne originario del capoluogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, recatisi presso l’abitazione dell’indagato per la notifica di un atto amministrativo, hanno notato un’ingiustificata esitazione nell’aprire la porta di ingresso e un intenso odore di sostanza stupefacente provenire dalle persiane.

Una volta all’interno, gli operanti hanno sorpreso sul tavolo della cucina diverse dosi di marijuana unitamente a un bilancino di precisione, un taglierino e decine di sacchetti trasparenti dedicati al confezionamento. Durante gli accertamenti, un altro giovane si è presentato all’esterno dell’immobile, dichiarando agli investigatori di essere giunto sul posto per saldare un debito d’acquisto relativo ad un precedente acquisto di droga.

La successiva perquisizione, condotta nella camera da letto, ha permesso di rinvenire e sequestrare un ulteriore involucro sigillato e vari sacchetti, contenenti complessivamente circa un chilo di marijuana.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Il 25enne su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).