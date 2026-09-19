Tour de force per il Gela: al Presti arriva l’Enna

Tra PraiaTortora, Athletic Palermo e Milazzo, gli ennesi hanno raccolto tre sconfitte, con nove gol incassati e zero segnati.

Gela. Terzo impegno negli ultimi sette giorni per il Gela, di scena nuovamente al Vincenzo Presti. Nell’impianto biancazzurro arriverà l’Enna, unica squadra con zero punti in classifica. Dopo un’estate travagliata e una preparazione iniziata con ampio ritardo, i gialloverdi hanno dato via al proprio campionato in maniera a dir poco negativa. Tra PraiaTortora, Athletic Palermo e Milazzo, gli ennesi hanno raccolto tre sconfitte, con nove gol incassati e zero segnati. Un bottino che non lascia tranquilli i sostenitori del club, che contro il Gela pretendono una prova d’orgoglio. Non è da escludere, infatti, che i gialloverdi scenderanno in campo con fame e voglia di giocarsi il tutto per tutto a viso aperto con la speranza di centrare l’obiettivo e portare a casa qualche punto.

Neanche il Gela, inevitabilmente, è pienamente soddisfatto del proprio campionato. Le due sconfitte rimediate negli ultimi minuti di gara non sono facili da digerire, soprattutto l’ultima di Siracusa di soli tre giorni fa. Il gol di Nardo, infatti, aveva spinto i biancazzurri a credere in un pareggio, prima della beffa arrivata al 92’ a opera di Angelo Guida.

La squadra è chiamata a preparare nei minimi dettagli la sfida con l’obiettivo di limitare gli errori ed evitare altri cali di concentrazione che potrebbero costare caro, come accaduto in precedenza sui campi di Sambiase e Siracusa. Fischio d’inizio previsto per le 17 di domani. Dirigerà la sfida Francesco Saffiotti della sezione di Como, coadiuvato da Marco Mirabella di Acireale ed Edoardo Pennisi di Catania.