Torneo “Manlio Moriconi”, brilla la stella del giovanissimo Salvatore Giudice

Troverà in finale Giuseppe Battiato. In palio un posto nel tabellone dei “big”.

Gela. È in corso il torneo di tennis “Manlio Moriconi”, organizzato dal Club Nautico di Gela e giunto alla sua tredicesima edizione. Anche quest’anno la competizione, federale e prova del circuito regionale siciliano, accoglie i migliori atleti dell’isola e non solo, confermandosi un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo regionale. A brillare e prendersi di prepotenza la scena, sinora, è stato Salvatore Giudice, classificato 3.3. Il quattordicenne, tesserato con l’Eschilo Tennis Club e figlio del direttore e maestro federale Raffaele Giudice, ha già ottenuto due successi e disputerà lo scontro decisivo con in palio la qualificazione al tabellone principale dei “big” al cospetto di Giuseppe Battiato, anch’egli classificato 3.3.