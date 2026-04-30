Torneo delle Regioni di calcio a 5, la rappresentativa Juniores della Sicilia batte il Lazio ai rigori e va in finale

Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 8-8, risulta decisivo l'unico errore dal dischetto dei laziali: finale 14-13.

TERRACINA (LATINA) (ITALPRESS) – La Juniores è in finale al Torneo delle Regioni di calcio a 5. Così come era successo nella scorsa edizione, i siciliani per la seconda volta consecutiva difenderanno il titolo nazionale conquistato lo scorso anno a Cesena ma questa volta il teatro della finalissima sarà il palasport di Fondi (Latina) e di fronte ci sarà la Calabria.

Al Palacarucci, contro il Lazio, la Sicilia mostra il solito carattere: una squadra che non si arrende facilmente, abituata a lottare su ogni pallone. La stessa determinazione e, soprattutto, qualità tecnica che l’ha portata fino a questa semifinale. Lo score dei siciliani, ancora imbattuti, è impressionante: anche questa volta è la lotteria dei rigori a decretare il successo isolano. Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 8-8, risulta decisivo l’unico errore dal dischetto dei laziali: finale 14-13.

Esulta il tecnico Daniele Sciortino: “Di nuovo un’altra partita al cardiopalma, sono due gare che soffriamo fino all’ultimo secondo. Questo è il bello di questo sport: lottare, giocare e crederci. Complimenti al Lazio, ma i miei ragazzi sono stati grandissimi e strepitosi, hanno dato il cuore. E adesso si pensa a questa finale”.

– Foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).