COPPA ITALIA FEMMINILE Torna in campo il Gela Women: di scena al "Presti" il match contro l'ASD Club Palermo

Il pirotecnico successo per 10-4 - maturato nei 180 minuti della sfida tra Gela e Scicli - ha acceso i riflettori della città sulle gelesi, chiamate a replicare quanto di buono fatto in precedenza anche domenica, al cospetto delle rosanero

Gela. A distanza di tre settimane dallo spettacolare doppio confronto vinto contro lo Scicli Bruffalori, il Gela Women torna in campo. Domenica alle 14:30, lo stadio "Vincenzo Presti" farà da teatro alla semifinale del triangolare del gruppo A di Coppa Italia, in cui sono state inserite ASD Club Palermo - protagonista in questo weekend nell'impianto gelese -, Trapani Under 21 e proprio le biancazzurre di Gianni Conti.

Il pirotecnico successo per 10-4 - maturato nei 180 minuti della sfida tra Gela e Scicli - ha acceso i riflettori della città sulle gelesi, chiamate a replicare quanto di buono fatto in precedenza anche domenica, al cospetto delle rosanero. Un successo permetterebbe a Lucrezia Rizzo e compagne di indirizzare il proprio percorso all'interno della competizione, in attesa poi della sfida contro la formazione Under 21 del Trapani. Il 15 novembre, poi, inizierà ufficialmente il campionato di Promozione, e la prima avversaria delle biancazzurre sarà proprio la squadra granata.