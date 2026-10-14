Torna il Paladino d’Oro, Palermo capitale del cinema sportivo / Video

ROMA (ITALPRESS) – Torna il Paladino d’Oro Sport Film Festival. Dall’1 al 7 dicembre Palermo si confermerà capitale mondiale del cinema sportivo. Fondata nel 1979 su idea di Vito Maggio, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, uno

ROMA (ITALPRESS) – Torna il Paladino d’Oro Sport Film Festival. Dall’1 al 7 dicembre Palermo si confermerà capitale mondiale del cinema sportivo. Fondata nel 1979 su idea di Vito Maggio, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, uno dei più famosi radiocronisti Rai di tutti i tempi, la rassegna è il più antico festival al mondo di cinema sportivo. La presentazione della 46esima edizione si è svolta nella cornice della Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“La promozione dello sport attraverso prodotti audiovisivi è fondamentale – ha spiegato -. Bisogna cercare di raccontare bene le storie di atleti esemplari o di eventi che hanno segnato la storia dello sport e della società. Grande merito a chi continua a portare avanti il Paladino d’oro, è bello che tutto ciò avvenga in Sicilia, a Palermo, ed è la dimostrazione che il sud Italia può mandare messaggi positivi per la cultura sportiva e la pratica sportiva”, le parole di Abodi che ha espresso l’auspicio che “tanti adolescenti e bambini, guardando questi film e documentari, saranno presi dalla voglia di andare in piscina, in campo o in una palestra”.

“Con il Paladino d’oro Palermo si conferma la capitale mondiale del cinema sportivo – ha detto Maria Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati -. Ci sono tante storie e tanti prodotti, con una cinematografia indipendente che va sempre sostenuta. Ma soprattutto c’è la costanza di rendere una rassegna cinematografica un vero e proprio brand e un’icona conosciuta in tutto il mondo che richiama a Palermo tanti sportivi e appassionati. Dietro ogni campione ci sono storie da raccontare ed è il motivo per cui il Paladino d’oro è il festival più longevo del cinema sportivo”.

Il 46esimo Paladino d’Oro Sport Film Festival – Premio Cinematografico Internazionale è andato al documentario “Combattente” dedicato all’indimenticabile Raf Vallone e diretto da Marco Spagnoli. L’Accademia, inoltre ha assegnato un Paladino d’Oro a Raoul Bova, considerato idealmente da Vallone come il suo “erede” artistico. Tanto sport protagonista. Dalla partnership con il Palermo calcio, al docufilm prodotto dall’Atp con i tennisti Rublev e Bublik protagonisti. Ma niente spoiler, come per il migliore dei film.

-Foto mec/Italpress-

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