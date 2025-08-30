Torna il IX Palio dell’Alemanna, dalle 19:30 la diretta sui nostri canali

La serata sarà trasmessa live streaming sul nostro sito www.quotidianodigela.it, sui social e sul canale 98 del digitale terrestre.

Gela. Dalle 19 di stasera la città si immergerà nell’atmosfera medievale con il 19° Palio dell’Alemanna – Eraclea in Festa, tra villaggi, accampamenti, spettacoli di musica, danza, fuoco e sbandieratori.

Il programma prevede alle 19:00 l’esibizione dei gruppi nelle vie e piazze del centro storico, mentre alle 20:30 partirà da Piazza Sant’Agostino il suggestivo corteo storico, che sfilerà lungo il Corso e Piazza Roma fino ad arrivare in Piazza Umberto I.

A raccontare l'evento ai nostri microfoni saranno i giornalisti Jerry Italia e Maria Chiara Sciascia. La serata sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19:30 live streaming sul nostro sito www.quotidianodigela.it, sui canali social e sul canale 98 del digitale terrestre.