Ad "Affari tuoi" Sicilia rappresentata dalla giovane gelese Giulia Scicolone

Giulia ha voluto tentare ed è stata selezionata per partecipare ad uno dei principali programmi Rai

Gela. La Sicilia, nel noto programma televisivo "Affari tuoi", in onda su Rai uno, rappresentata dalla giovane infermiera gelese Giulia Scicolone. Sta infatti partecipando allo show. Attende il suo turno, come concorrente, nel confronto con i rappresentanti di altre Regioni italiane. Giulia ha voluto tentare ed è stata selezionata per partecipare ad uno dei principali programmi Rai, quotidianamente molto seguito, condotto da Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina.

In foto Giulia Scicolone durante il programma Rai