Quotidiano di Gela
Rifiuti e norme violate

"Tolleranza zero contro questo scempio", ripulita l'area della stazione ferroviaria: "Ora le sanzioni"

Si rischia inoltre una denuncia penale

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2026 08:44
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"Tolleranza zero contro questo scempio", ripulita l'area della stazione ferroviaria: "Ora le sanzioni" -
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Gela. I rifiuti, soprattutto quelli domestici, abbandonati ovunque nelle aree a ridosso della stazione ferroviaria. L'amministrazione comunale ha fatto partire un'attività di pulizia e bonifica e al contempo si procederà con l'identificazione dei responsabili che saranno sanzionati. Si rischia inoltre una denuncia penale. "È tolleranza zero - dice il sindaco Terenziano Di Stefano - contro chi pensa, ancora oggi, di poter trattare la città come una discarica. Con gli elementi che riusciamo a raccogliere si possono identificare i responsabili di questo scempio".

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