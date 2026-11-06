Rifiuti e norme violate "Tolleranza zero contro questo scempio", ripulita l'area della stazione ferroviaria: "Ora le sanzioni"

Si rischia inoltre una denuncia penale

Gela. I rifiuti, soprattutto quelli domestici, abbandonati ovunque nelle aree a ridosso della stazione ferroviaria. L'amministrazione comunale ha fatto partire un'attività di pulizia e bonifica e al contempo si procederà con l'identificazione dei responsabili che saranno sanzionati. Si rischia inoltre una denuncia penale. "È tolleranza zero - dice il sindaco Terenziano Di Stefano - contro chi pensa, ancora oggi, di poter trattare la città come una discarica. Con gli elementi che riusciamo a raccogliere si possono identificare i responsabili di questo scempio".