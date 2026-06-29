Tmb Timpazzo, dipartimento autorizza "deroga" conferimenti per comuni catanesi: 153 tonnelate in tre giorni

Fino all'1 luglio potranno conferire un totale di 153 tonnellate: quantitativo complessivo suddiviso in tre giorni, partendo proprio da oggi. Sono tutti comuni, della zona sud della provincia di Catania, che già conferiscono nel sito di Timpazzo

Gela. La ripresa a pieno regime dell'attività del sistema di trattamento meccanico biologico, a Timpazzo, sta permettendo di riattivare i conferimenti dei comuni non soci della Srr4. Come abbiamo riferito negli scorsi giorni, il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha disposto una riduzione dei carichi che arrivano, per i rifiuti indifferenziati, da Licata. Lo stesso dipartimento ha invece appena autorizzato una deroga provvisoria ai limiti di conferimento per quindici comuni della zona sud della provincia di Catania, sotto gestione di Kalat Ambiente Srr. Fino all'1 luglio potranno conferire un totale di 153 tonnellate: quantitativo complessivo suddiviso in tre giorni, partendo proprio da oggi. Sono tutti comuni che già conferiscono nel sito di Timpazzo, ormai da settimane al centro di verifiche e indagini, per l'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti che ha portato agli arresti domiciliari i componenti dell'ormai ex management di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio rifiuti nei centri della zona sud della provincia di Caltanissetta e a Piazza Armerina. La richiesta di una deroga provvisoria è arrivata dalla società Kalat Ambiente Srr, i cui responsabili hanno riferito che “a seguito della chiusura temporanea dell’impianto Tmb di Gela dal 12 giugno al 20 giugno, si è creata una disfunzione nei servizi di raccolta nel proprio ambito territoriale”. Va quindi smaltita l'eccedenza generata.