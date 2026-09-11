Tirocini per studenti e laureati in aree psicologica, "firmata convenzione tra Asp e Università"

In attesa che Asp ufficializzi, carte alla mano, la rete formativa per l'impiego di specializzandi nei reparti dell'ospedale "Vittorio Emanuele", in crisi di organico, arrivano i tirocini

Gela. In attesa che Asp ufficializzi, carte alla mano, la rete formativa per l'impiego di specializzandi nei reparti dell'ospedale "Vittorio Emanuele", in crisi di organico, arrivano i tirocini. Un'opportunità formativa si apre per gli studenti e i laureati dell’area psicologica del territorio nisseno. È stata, infatti, formalizzata la convenzione tra l’Università degli Studi di Catania e l’Asp di Caltanissetta per lo svolgimento del tirocinio post-laurea in psicologia e del tirocinio pratico-valutativo (Tpv) previsto per gli studenti dei corsi di laurea magistrale di area psicologica. La convenzione è stata approvata dall’Asp di Caltanissetta e sottoscritta dall’Università degli Studi di Catania il 10 luglio. L’accordo avrà una durata di tre anni, fino al 9 luglio 2029. "Si tratta di un’opportunità significativa per i giovani del territorio, che ho fortemente sostenuto – dice Giuseppe Gallo, consulente del sindaco Di Stefano per le politiche giovanili e segretario della commissione politiche giovanili di Anci Sicilia – per uno studente, significa avere possibilità in più di continuare a investire sulle proprie competenze senza essere costretto a spostarsi altrove. Un ringraziamento particolare viene rivolto alla Uoc affari generali dell’Asp di Caltanissetta, e in particolare alla responsabile del procedimento Floriana Palmeri, per l’attenzione e il lavoro svolto per la definizione della convenzione, e alla Uoc Psicologia, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. I giovani interessati sono invitati a verificare presso l’Università degli Studi di Catania e l’Asp di Caltanissetta le modalità operative, i requisiti e le procedure per l’accesso ai percorsi".