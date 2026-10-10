Timpazzo, stop gara da mezzo milione per gruppi elettrogeni: in discarica cambia responsabile produzione

Solo un'azienda locale aveva presentato la propria offerta per la fornitura dei due gruppi elettrogeni

Gela. L'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo, che ha portato all'azzeramento dell'ex management di Impianti Srr, allo stesso tempo ha fatto partire una disamina piuttosto approfondita su costi interni, incarichi e affidamenti. Il commissario giudiziale Marco Valenza, nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito al sequestro preventivo di Impianti Srr, in house che gestisce la piattaforma di Timpazzo, in questi mesi ha dettato criteri più stringenti anche sugli oneri finanziari sostenuti dalla società in house. Rientra negli approfondimenti attivati anche la decisione, condivisa con l'attuale manager, Grazia Cosentino, di revocare la procedura di gara aperta per l'acquisto, da quasi mezzo milione di euro, di due gruppi elettrogeni che avrebbero dovuto alimentare il sistema di trattamento meccanico biologico della piattaforma. Il gruppo di professionisti che affianca Valenza ha infatti valutato come troppo oneroso l'eventuale impegno finanziario per l'acquisizione. Il tmb, a Timpazzo, infatti, potrà essere alimentato attraverso il collegamento alla rete elettrica, ritenuto “maggiormente conveniente”. L'iter di gara era partito durante la precedente gestione di Impianti Srr. Il personale interno alla società era stato individuato per occuparsi della procedura. Solo un'azienda locale aveva presentato la propria offerta. Le ragioni espresse dal gruppo che coadiuva il commissario giudiziale hanno così condotto a disporre la revoca del provvedimento firmato dall'ex manager di Impianti Srr, che appunto autorizzava di gara: non ci sarà alcuna aggiudicazione. Nel ciclo del sito di conferimento, inoltre, cambia ancora il responsabile della produzione. Il manager Cosentino ha revocato l'incarico che all'indomani dell'azzeramento dell'ex management di Impianti e dei tecnici di riferimento, era stato affidato all'ingegnere Ugo Pepi, dipendente della società in house. L'incarico adesso è stato affidato a un altro dipendente, Carmelo Lanzarone.