Timpazzo, Srr all'Ato: "Trasferire immediatamente la gestione delle vasche, provvederemo al capping"

All'indomani del tavolo tecnico tenutosi in Regione, la Srr4, attraverso il presidente Gianfilippo Bancheri, torna a chiedere ufficialmente che l'Ato Cl2 in liquidazione trasferisca da subito la gestione delle vasche sature A-B e C-D di Timpazzo. E' stata trasmessa una nota al commissario Ato Giuseppe Lucisano e agli organi tecnici e di controllo dell'Ambito. Ieri, durante la riunione al dipartimento regionale acqua e rifiuti, di fatto sono state poste le basi per mettere fine alla vicenda, con il trasferimento delle vasche da Ato alla Srr4. Bancheri richiama nuovamente il contenuto della recente sentenza del Cga, che ha indicato, senza possibilità di smentita, che le vasche e l'area nella quale vennero realizzate, a Timpazzo, sono di proprietà del Comune di Gela, che ormai diciannove anni fa concesse la gestione all'Ato ma mai un “diritto dominicale”. Attualmente, Srr4, per il tramite dell'in house Impianti Srr, gestisce la vasca E, nel sito di Timpazzo, l'unica attiva, oltre al resto della piattaforma integrata, compreso il sistema Tmb. Impianti porta pure avanti il servizio rifiuti in tutti i Comuni dell'ambito, a partire da Gela. Bancheri, nella comunicazione, sottolinea ancora che il trasferimento immediato delle vasche si rende necessario per completare la messa in sicurezza, comprensiva del capping, ovvero della copertura, “non essendo stato ancora realizzato da Ato”. Il presidente Srr attende tutta la documentazione, al fine di procedere alla volturazione dei provvedimenti autorizzatori, allo stato in capo ad Ato. Srr e la controllata Impianti Srr si avvicinano a una piena conduzione di tutto il ciclo locale dei rifiuti, in attesa di pervenire all'acquisizione del compostaggio di Brucazzi, di proprietà dell'Ato ma destinato alla vendita. Sempre ieri, durante l'incontro in Regione, come abbiamo riportato, il sindaco Di Stefano, che ha voluto l'approfondimento tecnico, ha ribadito che il Comune, proprietario di Timpazzo e delle vasche, procederà per ottenere “mitigazioni o royalties”.