Timpazzo, ridotti conferimenti da Licata per il tmb: "In Sicilia impianti al limite"

Da Licata, per il tmb in discarica, potranno arrivare quantitativi non superiori a 5,10 tonnellate giornaliere

Gela. Il sistema tmb della piattaforma integrata di Timpazzo, nel pieno del caso che riguarda la discarica, al centro di attività investigativa e con le misure autorizzate dal gip del tribunale di Caltanissetta, la scorsa settimana è stato sottoposto a una fase di manutenzione, che non ha mancato di generare polemiche. Il ciclo del trattamento meccanico biologico, nel sito locale, è regolarmente ripreso per tutti i comuni, compresi quelli fuori ambito. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti, con un provvedimento appena emesso, ha però deciso di rimodulare i quantitativi conferiti dal comune di Licata, nell'impianto di Timpazzo. Da Licata, per il tmb in discarica, potranno arrivare quantitativi non superiori a 5,10 tonnellate giornaliere. Licata conferisce inoltre nel tmb di Enna. Una riduzione consistente, rispetto ai precedenti provvedimenti autorizzativi, decisa sulla base dell'analisi dei flussi prodotti dal comune agrigentino. Fino all'avvio della manutenzione straordinaria, nel tmb di Timpazzo conferivano circa quaranta comuni, esterni all'ambito, di aree etnee, agrigentine e del nord della provincia di Caltanissetta. Nel provvedimento che rivede i quantitativi per Licata, viene riportato che “a quasi totalità degli impianti di tmb presenti sul territorio regionale ricevono un quantitativo di rifiuti da trattare al limite della loro capacità autorizzata”.