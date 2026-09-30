Timpazzo, interventi tecnici al tmb: conferimenti di Caltanissetta prorogati nel sito di Enna

Da mesi, il sindaco gelese Terenziano Di Stefano e quelli della Srr4 spingono affinché il dipartimento regionale garantisca la priorità territoriale, limitando i conferimenti a Timpazzo di comuni esterni

Gela. L'esigenza di ulteriori interventi tecnici sul sistema di trattamento meccanico biologico di Timpazzo sposta la ripresa a pieno regime, rispetto a una soglia di 183 tonnellate giornaliere di rifiuti della frazione indifferenziata, a fine ottobre. Impianti Srr, società in house che gestisce la piattaforma, ha già comunicato agli uffici regionali del dipartimento acqua e rifiuti la necessità di completare gli interventi, dopo una fase di stress test. Sette comuni delle province di Catania, Caltanissetta e Agrigento, hanno trasferito i loro conferimenti, almeno fino alla ripresa a pieno regime del tmb di Timpazzo, in altri siti dell'isola. Il dipartimento regionale ha appena prorogato, inoltre, il trasferimento dei conferimenti del Comune di Caltanissetta al tmb di Enna. I rifiuti del capoluogo nisseno non arriveranno a Timpazzo almeno fino al prossimo 26 ottobre. Rimane invariata invece la collocazione dei conferimenti di Gela e degli altri Comuni Srr4, che continuano ad arrivare a Timpazzo. Da mesi, il sindaco gelese Terenziano Di Stefano e quelli della Srr4 spingono affinché il dipartimento regionale garantisca la priorità territoriale, limitando i conferimenti a Timpazzo di comuni esterni.