Timpazzo, commissione ecomafie chiederà di acquisire gli atti dell'indagine

L'inchiesta e le relative contestazioni avanzate dai pm sono tenute in forte considerazione dalla commissione bicamerale cosiddetta “ecomafie”

Gela. Come abbiamo più volte riferito, intorno alla piattaforma integrata di Timpazzo sono tante le attenzioni istituzionali e non solo. Il sito di conferimento è tra i principali sull'isola, con una vasca, quella E, ancora attiva e con diversi progetti in essere, in attesa peraltro di vagliare il passaggio di gestione delle vasche sature A-B e C-D. Su quest'ultimo punto, il sindaco Di Stefano ha scritto alla Regione. La procura ha invece condotto un'inchiesta su presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, proprio all'interno del sito. Nei prossimi mesi, in udienza preliminare verranno valutati i capi di accusa mossi ai vertici di Impianti Srr, l'in house che gestisce Timpazzo, e Ato Cl2 in liquidazione. L'inchiesta e le relative contestazioni avanzate dai pm sono tenute in forte considerazione dalla commissione bicamerale cosiddetta “ecomafie”, che condusse un sopralluogo nella discarica. “Il caso Timpazzo è già stato riportato in sede di commissione ecomafie, facendo parte del filone Sicilia. Entro settembre, definiremo la relazione – spiega il senatore Pietro Lorefice che fa parte della bicamerale – faremo richiesta di acquisizione degli atti di indagine, attraverso il gruppo di lavoro, scrivendo alla procura presso il tribunale”. Lo stesso Lorefice, qualche settimana fa, ha formalizzato un'interrogazione al ministero, per avere riscontri su Timpazzo e su eventuali decisioni da assumere da parte del governo, in merito ai fatti alla base dell'inchiesta. Impianti Srr, infine, ha ottenuto il via libera al progetto di messa in sicurezza della vasca E, su iniziativa della stessa società, controllata per intero da Srr4.

In foto una delle aree della discarica Timpazzo